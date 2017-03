Aardbeving in zee bij Aruba en Curaçao

ANP Aardbeving in zee bij Aruba en Curaçao

ORANJESTAD - Een aardbeving in het zuiden van het Caribisch gebied met een kracht van 5.5 heeft vrijdag de bewoners van Aruba opgeschrikt. Voor zover bekend is er geen schade aangericht. Volgens de nieuwssite van de krant Diario lag het epicentrum 42 kilometer ten zuidoosten van San Nicolas in zee, niet ver van de Venezolaanse kust.

Door ANP - 10-3-2017, 18:08 (Update 10-3-2017, 18:08)

De schok werd ook gevoeld op Curaçao. Radio Dolfijn meldde dat er in een winkelcentrum in Willemstad rekken omvielen en het pand tijdelijk werd ontruimd. Het was de tweede beving in de regio binnen 24 uur. De eerste was minder krachtig.