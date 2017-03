Zoeken naar Nederlandse wintersporter gestopt

ANP Zoeken naar Nederlandse wintersporter gestopt

VALFRÉJUS - De grote zoekoperatie naar een in de Franse Alpen door een lawine overweldigde Nederlander is vrijdag gestopt. Het hele gebied dat de tientallen gendarmes en andere reddingswerkers wilden onderzoeken, is nu uitgekamd. Twee van de drie dinsdag door een lawine getroffen studenten uit Nijmegen zijn dood teruggevonden, de derde wordt dus nog steeds vermist.

Door ANP - 10-3-2017, 16:21 (Update 10-3-2017, 16:23)

Plaatselijke media meldden dat de zoekoperatie zoals die sinds de lawine van dinsdag is uitgevoerd, voorbij is. Er zal nog wel gezocht worden, maar niet meer op deze grote schaal, berichtte Le Dauphiné Libéré.

Drie snowboarders van 22, 21 en 25 jaar maakten deel uit van een groep studenten die bij Valfréjus op wintersport waren. Het drietal was buiten de officiële piste aan het snowboarden toen ze dinsdag werden bedolven onder de sneeuw.