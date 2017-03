Koningspaar in buurttuin voor NLdoet

BREDA - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdag meegedaan aan de vrijwilligersactie NLdoet. Het paar stak de handen uit de mouwen in de Buurttuin in Breda. Ze hielpen mee met het opknappen van de tuin na het winterseizoen, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld.

Door ANP - 10-3-2017, 15:57 (Update 10-3-2017, 15:57)

De tuin in de wijk Hoge Vucht is aangelegd en wordt beheerd door vrijwilligers. Ze betrekken ook het naastgelegen verzorgingshuis, kinderopvang en maatschappelijke organisaties uit de wijk bij de tuin. In de Buurttuin is een pluktuin, een moestuin en een natuurspeeltuin en er zijn kindertuintjes.

NLdoet heeft vrijdag en zaterdag een recordaantal van 9500 klussen, waaraan naar schatting 350.000 Nederlanders vrijwillig meewerken. NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds, waarvan Willem-Alexander en Máxima het beschermpaar zijn.