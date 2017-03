Politie: groot deel autoverhuurders malafide

ANP Politie: groot deel autoverhuurders malafide

TILBURG - Een enorm deel van de autoverhuurbranche in de politieregio Zeeland-West-Brabant is malafide en faciliteert de georganiseerde criminaliteit. De politie schrijft dat in een onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd naar aanleiding van plannen van de gemeente Tilburg om een vergunningplicht in te voeren voor autoverhuurbedrijven. In de regio werden in totaal 43 autoverhuurbedrijven bezocht en bij allen werd een connectie met criminaliteit aangetoond. In de meeste gevallen ging het om gebruik van huurauto's door criminelen.

Door ANP - 10-3-2017, 15:53 (Update 10-3-2017, 15:53)

Van in totaal twaalf bedrijven werd de administratie in beslag genomen. Van hun klanten stond gemiddeld 70 tot 100 procent bekend bij de politie door een strafblad. In Tilburg huren leden van motorclubs zoals Satudarah en No Surrender op grote schaal auto's bij bedrijven, aldus de politie.