ANP Asscher: 'raar gevoel' na laatste ministerraad

DEN HAAG - Het was vrijdag de laatste ministerraad van het kabinet van VVD en PvdA voor de verkiezingen. Het is bijna twintig jaar geleden dat een kabinet de rit volledig uitzat. ,,Het is een raar gevoel", zei vicepremier Lodewijk Asscher na afloop.

Door ANP - 10-3-2017, 14:23 (Update 10-3-2017, 14:23)

De PvdA'er zat de laatste ministerraad voor omdat premier Mark Rutte er niet bij kon zijn. Hij is in Brussel voor de top van Europese staatshoofden en regeringsleiders. Het kabinet is vanaf woensdag, verkiezingsdag, demissionair. Het handelt dan alleen nog de lopende zaken af en neemt geen omstreden besluiten meer.

,,We hebben er wel even stil bij gestaan", aldus Asscher. Het eerste paarse kabinet van PvdA, VVD en D66 was het laatste die de hele regeerperiode (1994-1998) volbracht. ,,Het is ook wel iets om trots op te zijn'', meent Asscher. ,,Er is heel hard gewerkt door iedereen om dit voor mekaar te krijgen.''