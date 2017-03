Cavusoglu komt 'ondanks racistische retoriek'

ANP Cavusoglu komt 'ondanks racistische retoriek'

ANKARA - De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, heeft gezegd zaterdag gewoon naar Rotterdam te gaan, ,,ondanks alles obstakels en racistische retoriek''. De bewindsman deed de aankondiging donderdagavond op een bijeenkomst in Ankara , meldde persbureau Anadolu vrijdag. Details werden niet meegedeeld.

Door ANP - 10-3-2017, 14:21 (Update 10-3-2017, 14:21)

Zijn Nederlandse collega Bert Koenders heeft Cavusoglu donderdag duidelijk gemaakt dat de Nederlandse regering hem liever niet ziet komen als politicus op campagne. Cavusoglu ijvert voor een 'ja' in het referendum van 16 april.

De regering van president Erdogan van de partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) houdt een referendum over een ingrijpende wijziging van het politieke bestel. Het parlementaire stelsel moet plaatsmaken voor een presidentieel systeem met erg veel macht voor het staatshoofd. Het plan is omstreden en AK-politici prijzen het in West-Europa onder mensen van Turkse komaf aan omdat die meestal ook Turks stemrecht hebben.