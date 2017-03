Benefietconcert She Decides uitgesteld

EINDHOVEN - Een benefietconcert ten behoeve van het She Decides-fonds van minister Ploumen is uitgesteld. Het evenement zou zaterdag in Eindhoven zijn. Maar eigenlijk was de voorbereidingstijd te kort om de avond af te sluiten met een zo hoog mogelijke opbrengst, meldt de organisatie. Het concert is verplaatst naar 22 mei.

Door ANP - 10-3-2017, 12:52 (Update 10-3-2017, 12:52)

Doel van de minister (en het concert) is zoveel mogelijk geld ophalen om vrouwen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot geboorte- en gezinsplanning. De financiële steun moet het gat dichten dat ontstaat door het wegvallen van omgerekend zo'n 550 miljoen euro aan Amerikaanse bijdragen. President Donald Trump zette een streep door deze financiering.

Het evenement staat nu dus op 22 mei op de agenda. Minister Ploumen komt langs om iedereen te bedanken en aan te moedigen. De organisatie is in handen van de PvdA.