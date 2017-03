Blok: Bouman moet meewerken aan onderzoek

Blok: Bouman moet meewerken aan onderzoek

DEN HAAG - Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie vindt dat oud-korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie gewoon moet meewerken aan het onderzoek naar geldverspilling bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie.

Door ANP - 10-3-2017, 12:13 (Update 10-3-2017, 12:13)

Bouman heeft zijn medewerking aan het onderzoek door de commissie-Ruys opgeschort. Hij vindt dat commissielid Sylvie Bleker-Van Eyk vooringenomen is. Zij zou de verhoging van de limiet op de creditcard van COR-voorzitter Frank Giltay naar 10.000 euro, waar Bouman voor tekende, als ,,waanzin’’ hebben betiteld.

Blok laat vrijdag weten dat hij Bouman had uitgenodigd voor een gesprek om diens kant van het verhaal te horen. De oud-korpschef, die Blok had gevraagd om in te grijpen, heeft daar volgens de minister geen gebruik van gemaakt.

,,Het onderwerp is belangrijk, het gaat om gemeenschapsgeld'', aldus Blok. Volgens hem is er alle ruimte voor hoor- en wederhoor. Hij vindt dat de kritiek van Bouman geen reden is om het onderzoek niet door te laten gaan en wil dat Bouman gewoon deelneemt aan het onderzoek.