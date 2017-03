Tv-serie in de maak over Jos van Rey

SITTARD - De AVROTROS en regisseur en producent Pieter Kuijpers werken mee aan een driedelige tv-serie over de voor corruptie veroordeelde politicus Jos van Rey. De serie, die naar verwachting volgend jaar op tv is te zien, is gebaseerd op het boek El Rey, Van Jager Tot Prooi. Dat maakte De Limburger, die samen met producent Elbe Stevens het initiatief nam, vrijdag bekend.

Raoul Heertje maakte eerder al een opzet voor het script en gaat hier nu mee verder. De regisseur en cast moeten voor de zomer bekend zijn en de opnames beginnen in het najaar.

Het boek is geschreven door Hans Goossen en Theo Sniekers, journalisten van De Limburger. Heertje laat in de serie zien wat macht met mensen doet. ,,El Rey gaat over ons, over hoe wij met elkaar willen leven en wat voor wereld we voor onze kinderen willen achterlaten'', zei Heertje daarover al eerder.