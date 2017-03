Beveiliging overheidssites blijft ondermaats

AMSTERDAM - De beveiliging van overheidswebsites laat nog altijd te wensen over. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van Open State Foundation. Ruim de helft van de websites biedt geen beveiligde verbinding, die kan voorkomen dat kwaadwillenden informatie kunnen bemachtigen.

Door ANP - 10-3-2017, 11:24 (Update 10-3-2017, 11:24)

In december 2016 onderzocht de Open State Foundation, een non-profitorganisatie die zich inzet voor een transparante overheid, 1816 domeinen van de overheid. Toen was van 44 procent de beveiliging van de verbinding niet op orde. Het afgelopen kwartaal werd opnieuw een meting gedaan. Er werden 1843 domeinen onderzocht en iets meer dan de helft (52 procent) daarvan had de versleuteling van het verkeer naar de website op orde. Bij negentig websites is wel sprake van een beveiligde https-verbinding, maar blijkt die niet goed te zijn opgezet, zodat de beveiliging niet correct werkt.

Uit het vervolgonderzoek van Open State Foundation blijkt dat vooral waterschappen werk hebben gemaakt van de beveiliging. Van die websites is inmiddels driekwart goed beveiligd. Ook hebben tien provincies de beveiliging op orde; dat waren er zeven. Bij de websites van gemeentes steeg het aantal goed ingestelde website van 59 naar 72 procent.