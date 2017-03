Overleg in Den Haag met groepjes EU-landen

ANP Overleg in Den Haag met groepjes EU-landen

Door ANP - 10-3-2017, 10:50 (Update 10-3-2017, 10:50)

BRUSSEL (ANP) - Nederland, België en Luxemburg willen ,,heel hard werken’’ om een positieve rol te spelen in het debat over de toekomst van de Europese Unie. De Benelux-landen gaan daarom in Den Haag overleggen met andere groepen landen in Europa, zei premier Mark Rutte vrijdag op de EU-top in Brussel

Zo worden de Visegrad-landen (Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije) uitgenodigd om binnenkort te komen praten. Later dit jaar volgt een ontmoeting met de drie Baltische landen Estland, Letland en Litouwen. Deze landen maken zich zorgen te worden uitgesloten van de Europese samenwerking.

Steeds meer landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Italië, spreken zich uit voor een EU waarin groepen landen een kopgroep vormen op bepaalde beleidsterreinen. Andere landen kunnen zich daar later bij aansluiten, maar in Oost-Europa heerst de vrees de boot te missen.