Juridische zaak om oorzaak Zwitsers busongeval

ANP

DEN HAAG - Om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van het busongeluk in Zwitserland in 2012, neemt Nederland juridische stappen. Doel is dat Zwitserland een bloedmonster van de omgekomen chauffeur overdraagt. Het land weigert dat tot nu toe.

Door ANP - 10-3-2017, 8:45 (Update 10-3-2017, 9:43)

Bij de busramp in een tunnel in Sierre vielen in maart 2012 in totaal 28 doden, onder wie zeven Nederlandse kinderen. Veel nabestaanden denken dat de chauffeur de bus met opzet tegen de tunnelwand reed, omdat hij door medicijngebruik suïcidaal zou zijn.

,,Omdat het Zwitserse onderzoek officieel is afgerond, proberen we nu via juridische weg aan het bloedmonster te komen'', zei een woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Den Haag na berichtgeving vrijdag in het AD.

Ze benadrukt dat het ministerie op dit moment geen aanleiding heeft om te twijfelen aan de uitkomsten van het onderzoek. ,,Dit is een uiterste poging om antwoord te krijgen op de vragen van nabestaanden in Nederland. We hebben een advocaat in de arm genomen die de juridische mogelijkheden onderzoekt.'' Langs diplomatieke weg is het niet gelukt het bloedmonster in handen te krijgen, daarom worden volgens haar nu deze stappen ondernomen.