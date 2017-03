Asscher: campagne gaat te veel over campagne

DEN HAAG - De verkiezingscampagne gaat te veel over de campagne zelf. Dat vindt PvdA-voorman Lodewijk Asscher.

Door ANP - 10-3-2017, 7:58 (Update 10-3-2017, 7:58)

,,De campagne lijkt soms te gaan om wie er wel of niet bij een debat is'', schrijft Asscher in een paginagrote advertentie die de Volkskrant vrijdag afdrukt. ,,En natuurlijk over de vraag: is er nog een gamechanger in deze campagne?''

De PvdA-lijsttrekker, die voortdurend wordt bevraagd over de voor zijn partij ongunstige opiniepeilingen, kondigt aan dat hij ,,tegen de stroom in van alle nieuwsfeitjes over peilingen'' wil gaan. ,,Verkiezingen zijn geen spel.''

Asscher denkt dat de aard van de campagne in de hand werkt dat er nog zoveel kiezers zijn die nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen. Om deze zwevende kiezers alsnog bij de PvdA te laten landen doet hij een nieuwe poging de wapenfeiten van het kabinet uit te leggen en tegelijkertijd te waarschuwen voor coalitiepartner VVD.