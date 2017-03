Collectieve zorgpolis voor alle Rotterdammers

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam wil een zorgverzekering, die nu nog bestemd is voor mensen met een minimuminkomen, vanaf 2019 aan alle inwoners gaan aanbieden.

Door ANP - 10-3-2017, 6:21 (Update 10-3-2017, 6:21)

Sinds 2013 kunnen mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimum in de Havenstad een complete zorgverzekering afsluiten met een eigen risico van 50 euro per jaar. In dit pakket zitten basiszorg, een uitgebreide aanvullende polis en een tandartsverzekering. Ook is de eigen bijdrage in de thuiszorg en langdurige zorg aan chronisch zieken meeverzekerd. De maandpremie voor deze verzekering bedraagt nu ongeveer 160 euro per persoon.

Dit zogenaamde Rotterdampakket is een succes. Zowel gemeente als de ruim 55.000 verzekerden zijn tevreden over de polis. Rotterdam wil dit doen ,,omdat ook mensen met midden en hogere inkomens tegen onverwacht hoge zorgkosten aan kunnen lopen,'' zo is te lezen in een voorstel van B en W.