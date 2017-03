Uit auto gesleurde man gewond terugggevonden

AMSTELVEEN - De man die donderdagmiddag in Amstelveen uit zijn auto werd gesleurd en werd meegenomen is donderdagavond gewond teruggevonden in de provincie Zuid-Holland. Waar precies wil de politie niet zeggen.

Door ANP - 10-3-2017, 1:06 (Update 10-3-2017, 1:06)

De gewonde man, een Rotterdammer, is een bekende van de politie. Hij moest medisch worden behandeld aan zijn verwondingen.

De politie werd donderdag omstreeks 17.15 uur gebeld door omstanders die zagen hoe een man uit zijn Volkswagen werd getrokken door enkele mannen met bivakmutsen. Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Van der Hooplaan in Amstelveen. De man werd vervolgens in een andere auto geduwd die er met hoge snelheid vandoor ging. Van de daders ontbreekt elk spoor.