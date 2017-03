D66 bestookt met kritiek op 'voltooid leven'

ANP D66 bestookt met kritiek op 'voltooid leven'

DEN HAAG - D66 wordt sinds donderdag bestookt met mails van mensen die het niet eens zijn met het wetsvoorstel voor het zogenoemde voltooid leven. De afzenders kritiseren het streven van de oppositiepartij om 75-plussers de mogelijkheid te geven hun leven menswaardig te beëindigen.

Door ANP - 9-3-2017, 22:58 (Update 9-3-2017, 22:58)

D66 ontving inmiddels ruim 4000 mails. Een woordvoerder spreekt over een actie van christelijke kiezers. De mails zijn gericht aan lijsttrekkers van de politieke partijen. D66 probeert alle (beleefde) mails aan voorman Alexander Pechtold te beantwoorden.

De verzenders zeggen bezorgd te zijn dat ouderen na hun 75e onder druk zullen komen te staan om een eind te laten maken aan hun leven, om zo hun omgeving of de maatschappij te ontlasten. Ook zijn ze geschokt dat Pechtold heeft aangegeven op termijn voor mensen van alle leeftijden een 'voltooid leven'-wet te willen: ,,Wij beloven dan ook dat we niet zullen stemmen op een partij die vóór een wet op 'voltooid leven' is.''