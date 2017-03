'Reële dreiging' bij debat Ede bleek loos

EDE - De inzet van zwaarbewapende politiemensen donderdagavond bij een politiek debat van christelijke partijen in Ede was nodig omdat er sprake was van een reële dreiging, meldde de politie na afloop. ,,De dreiging is zeer serieus genomen en serieus onderzocht, en inmiddels ontzenuwd", lichtte de politie toe.

Door ANP - 9-3-2017, 20:31 (Update 9-3-2017, 22:27)

In de loop van de avond werd steeds duidelijker dat ging om loos alarm. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De woordvoerster wilde niet zeggen hoe de dreiging is binnengekomen bij de politie.

Het debat in bioscoop- en conferentiecentrum CineMec in Ede was georganiseerd door het Nederlands Dagblad met de lijsttrekkers Sybrand Buma (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). Het debat, waar zo'n duizend mensen op af waren gekomen, ging gewoon door. Het was volgens de politie niet nodig om de bijeenkomst te beëindigen en de zaal te ontruimen.