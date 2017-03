Militairen stemmen in Mali, Irak, Afghanistan

DEN HAAG - Nederlandse militairen die deelnemen aan de missies in Mali, Afghanistan en Irak kunnen hun stembiljet voor de verkiezingen van de Tweede Kamer al in een stembus gooien. Dat meldde het ministerie van Defensie donderdag.

Door ANP - 9-3-2017, 18:08 (Update 9-3-2017, 18:08)

In de Afghaanse stad Mazar-e-Sharif zijn honderd Nederlandse militairen actief voor de NAVO-missie Resolute Support. In Mali zijn 290 militairen voor de VN-missie Minusma, het overgrote deel verblijft in Gao. En in Irak gaat het om zo'n 150 militairen van wie de meesten in Erbil zitten.

Op de verkiezingsdag zelf worden er briefstembureaus ingericht op bases in Gao, Erbil en Mazar-e-Sharif. Daar telt de voorzitter van het briefstembureau de uitgebrachte stemmen en mailt de uitslagen naar de gemeente Den Haag. Daar worden alle stemmen van Nederlanders in het buitenland verzameld.

Militairen elders in het buitenland kunnen stemmen per brief of in Nederland iemand een volmacht geven om voor hun te stemmen. In totaal verblijven op dit moment meer dan negenhonderd militairen in het buitenland.