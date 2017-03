Geen vluchten Nederland-Berlijn door staking

BERLIJN - Wie van plan was om vrijdag vanuit Nederland naar Berlijn te vliegen, kan beter met de auto of trein gaan of de reisplannen uitstellen. Vanwege de staking van grondpersoneel op de twee Berlijnse luchthavens zijn alle geplande vluchten in beide richtingen geannuleerd.

Door ANP - 9-3-2017, 18:02 (Update 9-3-2017, 18:02)

KLM heeft vijf vluchten van Schiphol naar luchthaven Tegel en vijf terugvluchten geschrapt. Ook een vlucht die voor de vroege zaterdagochtend gepland was gaat niet door. ,,Passagiers krijgen bericht en kunnen worden omgeboekt'', liet KLM donderdag weten.

Easyjet annuleert drie vluchten van Amsterdam naar Berlijn-Schönefeld en vice versa. Ook vanuit Rotterdam The Hague Airport wordt niet naar Berlijn gevlogen. Eén heen- en terugvlucht van Transavia naar Schönefeld is geschrapt.

Het grondpersoneel legt het werk neer om de eis voor een loonsverhoging kracht bij te zetten. De vakbond wil dat het uurloon met 1 euro wordt verhoogd. Gemiddeld ligt het loon nu op 11 euro. De werkgevers willen niet verder gaan dan een verhoging van 8 procent, uitgesmeerd over de komende drie jaar.