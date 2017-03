Twee invallen in Limburg in fraudeonderzoek

ANP Twee invallen in Limburg in fraudeonderzoek

DEN BOSCH - Bij doorzoekingen in een huis in Echt en een kasteel in Roosteren is donderdag beslag gelegd op onder meer administratie, computers, auto's en audioapparatuur. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten. De invallen in Limburg hebben te maken met een strafrechtelijk financieel onderzoek naar een ambtenaar in Helmond die wordt verdacht van verduistering.

Door ANP - 9-3-2017, 17:34 (Update 9-3-2017, 17:34)

Eind vorig jaar werd aangifte gedaan tegen de man die bij de gemeente Helmond werkte. Naar aanleiding daarvan waren de doorzoekingen donderdag. De man zou ,,zeker 20.000 euro'' hebben verduisterd. Het OM vermoedt dat dit bedrag flink hoger ligt, maar hoeveel hoger is nog niet duidelijk. De precieze omvang van de vermoedelijke fraude wordt nu onderzocht.