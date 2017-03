Wilders wil spoeddebat over Turkse campagne

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders wil zo snel mogelijk een debat over het bezoek dat een Turkse minister vrijdag wil brengen aan Hengelo. Hij roept de Tweede Kamer donderdag op terug te komen van het verkiezingsreces.

Door ANP - 9-3-2017, 16:59 (Update 9-3-2017, 16:59)

Wilders noemt het bezoek ,,onaanvaardbaar''. De Turkse regering wil in Nederland campagne voeren voor een referendum in april dat de president Recep Tayyip Erdogan meer macht moet geven. Turkije wil de Turkse gemeenschap in Nederland aansporen voor een sterkere positie van Erdogan te stemmen.

Eerder werd al bekend dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu zaterdag in Rotterdam campagne wil voeren.

De Nederlandse regering is tegen dergelijke Turkse manifestaties in ons land.