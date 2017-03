Familie studenten krijgt hulp in lawinegebied

NIJMEGEN - Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Frankrijk zijn donderdagmiddag gearriveerd in Valfréjus in de Franse Alpen om familie van de omgekomen Nijmeegse studenten bij te staan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken assisteert vanuit Den Haag. Drie leden van de Nijmeegse Studentenvereniging Navigators (NSN) kwamen dinsdag in een lawine terecht. Twee van hen zijn dood teruggevonden, de derde is donderdag nog niet gevonden.

Door ANP - 9-3-2017, 16:57 (Update 9-3-2017, 16:57)

Naasten van de drie studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn woensdag naar het gebied afgereisd. In het wintersportoord zijn ook enkele reisgenoten van NSN achtergebleven. De groep vertrok zondag voor een wintersportvakantie, die tot vrijdag zou duren.

De christelijke Navigators hebben afdelingen in tal van plaatsen. Overal worden gebedsavonden gehouden om de Nijmeegse 'broeders en zusters' kracht toe te wensen. Bestuurslid Tessa Katerberg van NSN zei eerder dat het geloof de getroffen Nijmeegse vereniging veel troost biedt. Verschillende protestantse kerken staan zondag stil bij het drama.