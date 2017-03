Zalen Hengelo en Wehl weren Turkse minister

HENGELO - De Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya is vrijdag niet welkom in Hengelo en Wehl (gemeente Doetinchem). Zalenverhuurders in beide plaatsen hebben donderdag besloten hun ruimtes niet beschikbaar te stellen voor politieke bijeenkomsten.

Door ANP - 9-3-2017, 16:56 (Update 9-3-2017, 18:22)

De eigenaar van zalencentrum Beckum Palace in Hengelo zegt dat hij de zaal had verhuurd aan een uitzendbureau. Donderdag kwam hij er door berichten in de media achter voor welke activiteit de zaal echt was gehuurd en zette hij er een streep door. De eigenaar van partycentrum Olde Beth in Wehl zei kortweg: het gaat niet door. Volgens de agenda van Olde Beth treedt Jan Smit daar vrijdagavond op.

De Facebookpagina van Evet, een lobbyorganisatie van de Turkse AK-partij, meldt dat er vrijdag in Hengelo en Wehl ontmoetingen zouden plaatsvinden met de minister. Dat zou gebeuren in het kader van een promotietour van Turkse bewindslieden in Europa om hun landgenoten warm te maken voor het referendum over de grondwet. Hun komst leidt op veel plaatsen tot weerstand.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu zou zaterdag in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet spreken, maar de eigenaar van dat zalencentrum daar besloot de bijeenkomst te schrappen.