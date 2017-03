Meteen zaken doen op TEFAF

ANP Meteen zaken doen op TEFAF

MAASTRICHT - De kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht was donderdagmiddag nog niet begonnen, of er lag al een optie op een poppenhuis vol zeventiende-eeuwse zilveren miniaturen met een vraagprijs van 1,75 miljoen euro voor het geheel. De gevlochten mandjes, een uitschuifbaar tafeltje, een tuinfontein en een replicaatje van een beeld van David en Goliath dat nog in Amsterdam staat: het zilver is voor de liefhebber het neusje van de zalm.

Door ANP - 9-3-2017, 16:44 (Update 9-3-2017, 16:44)

Donderdag mochten genodigden het MECC al binnen en aan het onderhandelen slaan, vanaf vrijdag mag iedereen naar de beurs die tegelijk ook een uitbundig museum is.

Drie Chagalls op een rij, geflankeerd door een Kandinsky en een Van Dongen met een Miro er tegenover, vaste TEFAF-gangers vinden het prachtig, maar kijken er ook weer niet echt van op. Een molen van de hand van Van Gogh in een hoekje samen met een landschap van Cézanne, het is niet eens het gesprek van de dag op de beurs. En dan is er ook nog werk van onder meer Frans Hals, Jan Steen, Ferdinand Bol en Jacob Jordaens.

Geliefd

Van die laatste zijn er drie studies van een vrouw op paneel. Er zijn goede verwachtingen van de verkoopkansen van ook dit werk, volgens de standhouder omdat studies zo geliefd zijn door de directheid ervan en het kijkje in de keuken van de kunstenaar.

En natuurlijk hebben ze in deze stand ook gehoord van de vervalsingen van de laatste tijd. De vervalsingen waren heel specifiek en kwamen uit een bepaalde hoek, klinkt het. ,,En er is wel meer om over te praten in de kunst.''

Churchill

Dat is op de beurs zeker het geval: over die studie van Graham Sutherland voor zijn later vernietigde portret van Winston Churchill bijvoorbeeld, over een collier dat 4,2 miljoen pond moet opbrengen of over twee geschiedenisboeken vol miniaturen die in de veertiende eeuw zijn gemaakt in opdracht van Karel VI. Deze twee Franstalige manuscripten kosten samen 4,5 miljoen dollar. Verwonderlijk zijn ook de zes panelen van Martin Battersby, gemaakt voor Diana Cooper en haar man die medio vorige eeuw ambassadeur was in Frankrijk. Diana is op een van de panelen terug te vinden als Madonna, de rol die zij speelde in de film die in 1924 werd gemaakt door Max Reinhardt. Ook het geraamte uit de film komt erop voor.