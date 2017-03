Celstraffen tot ruim 5 jaar voor wapenhandel

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag celstraffen tot ruim vijf jaar opgelegd aan vijf personen wegens wapenhandel. De mannen, tussen de 27 en 66 jaar oud, maakten volgens de rechtbank deel uit van een ,,duurzaam en goed georganiseerd samenwerkingsverband, waarin iedere verdachte een eigen, specifieke rol vervulde en waarin verdachten goed op elkaar ingespeeld waren''.

Door ANP - 9-3-2017, 14:52 (Update 9-3-2017, 14:52)

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder gevangenisstraffen variërend van drie tot negen jaar. De rechtbank legde de maximaal mogelijke straf van vijf jaar en zeven maanden op aan de 66-jarige wapenleverancier. De leider van de organisatie, een 39-jarige Amsterdammer kreeg vijf jaar cel.

De zaak kwam aan het licht in het onderzoek naar de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012.