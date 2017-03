Rutte vindt komst Cavusoglu ongewenst

BRUSSEL - De komst van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu naar Nederland is ,,ongewenst”. ,,Wij zitten daar niet op te wachten, niet voor en niet na de verkiezingen op 15 maart. Wij proberen er alles aan te doen om pijnlijke situaties te voorkomen.''

Door ANP - 9-3-2017, 14:15 (Update 9-3-2017, 14:15)

Dat zei premier Mark Rutte donderdagmiddag voor het begin van de EU-top in Brussel. Cavusoglu heeft donderdag gezegd dat hij desnoods zaterdag al zal komen, als er in overleg met zijn Nederlandse collega Bert Koenders geen andere datum uitrolt, aldus Turkse media. ,,De gesprekken zijn gaande. De kans om tot een goede oplossing te komen neemt af als ik er verder iets over zeg", aldus de minister-president. ,,Het is niet zo dat we in algemene zin Turkse politici tegenhouden maar Turkse ministers die willen komen spreken over een puur nationale gelegenheid is ongewenst."

Cavusoglu wil in Nederland campagne voeren voor het Turkse referendum in april. Ook Cavusoglu's opmerking dat PVV-leider Geert Wilders ,,een fascist" is valt helemaal verkeerd bij Rutte. ,,Wat die man zegt is allemaal verschrikkelijk en hij bemoeit zich bovendien met nationale politiek."