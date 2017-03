Turkse minister komt naar Nederland

ANP Turkse minister komt naar Nederland

ISTANBUL - De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu komt hoe dan ook naar Nederland voor de campagne voor het Turkse referendum in april. Hij heeft donderdag beklemtoond desnoods zaterdag al te komen, als er in overleg met zijn Nederlandse collega Bert Koenders geen andere datum uitrolt, aldus Turkse media.

Door ANP - 9-3-2017, 13:53 (Update 9-3-2017, 14:14)

Cavusoglu zei dat hij donderdag door Koenders wordt gebeld en dat aan de hand van dat gesprek de reis naar Nederland wordt gepland.

,,Als Koenders vriendelijk vraagt na de Nederlandse verkiezingen te komen, dan wordt het vrijdag of zaterdag over een week, maar als er moeilijk wordt gedaan, kom ik zaterdag al.'' De Nederlandse parlementsverkiezingen zijn volgende week woensdag.

Cavusoglu en Koenders spraken elkaar volgens Turkse media woensdag al over de kwestie. De Nederlandse regering vindt het geen goed idee dat de Turkse bewindsman hier campagne gaat voeren voor een referendum in zijn land. Een bijeenkomst met Cavusoglu in een zaal in Rotterdam-Hoogvliet werd woensdag afgelast, nadat de exploitant van de zaal van het plan had afgezien.

Hamburg

Eerder deze week ging een grote bijeenkomst met Cavusoglu in Hamburg op de valreep niet door, omdat de brandweer de zaal afkeurde. Cavusoglu speechte toen vanaf een balkon van het Turkse consulaat in de Duitse havenstad

Turkije stemt 16 april over een omstreden wijziging van het politieke stelsel. De president wordt een machtig staatshoofd én regeringsleider en de post van premier vervalt als de kiezers 'ja' zeggen.

De huidige president Erdogan vervult nu althans volgens de grondwet slechts een ceremoniële functie. In West-Europa wonen naar schatting meer dan twee miljoen mensen van Turkse komaf die stemrecht in Turkije hebben. In Rotterdam wonen, net als in Hamburg, circa 50.000 mensen van Turkse afkomst.