OM claimt vondst schat aan misdaadgegevens

ANP OM claimt vondst schat aan misdaadgegevens

ROTTERDAM - De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zeggen de hand te hebben gelegd op een schat aan misdaaddata die kunnen leiden tot beslissende doorbraken in lopende strafzaken. De opsporingsdiensten hebben toegang gekregen tot 3,6 miljoen versleutelde berichten, afkomstig van computerservers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom in Canada.

Door ANP - 9-3-2017, 13:51 (Update 9-3-2017, 14:14)

Die gegevens, onder meer afkomstig uit het versleutelde berichtenverkeer via aangepaste smartphones van criminelen, hebben bewijs opgeleverd voor tientallen strafrechtelijke onderzoeken naar liquidaties, gewapende overvallen, drugshandel, witwassen, pogingen tot moord en andere georganiseerde criminaliteit. Dat meldt het OM donderdag.

Die servers werden in april 2016 gekopieerd op verzoek van het Landelijk Parket van het OM. Ennetcom is volgens het OM de grootste aanbieder van versleutelde communicatie aan criminelen in Nederland, met verkooppunten in West-Europa en Zuid-Amerika. Het bedrijf en de eigenaar worden verdacht van witwassen, omdat zij als criminele dienstverlener een uitgebreide criminele klantenkring zouden hebben bediend.

Aangepaste smartphones

Het bedrijf garandeerde zijn klanten, onder wie veel criminelen, een volstrekt afgeschermd berichtenverkeer, dat zelfs voor opsporingsdiensten niet te volgen was. Aangepaste smartphones werden uitgerust met encryptiesoftware (Pretty Good Privacy), ontdaan van fotocamera en microfoon. Deze PGP BlackBerry smartphones werden voor ongeveer 1500 euro per stuk verkocht en zijn inmiddels de standaard in de misdaadwereld. Het afgeschermde communicatienetwerk via servers in Canada en Nederland bestond uit ongeveer 40.000 geregistreerde smartphones.

Provider Ennetcom kwam in het vizier van politie en OM na onderzoeken naar liquidaties.