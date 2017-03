Opnieuw spullen Mata Hari onder de hamer

AMSTERDAM - Wie geïnteresseerd is in het leven van Mata Hari (1876-1917) kan op 27 maart terecht op een veiling waar allerlei spullen van haar onder de hamer gaan. Veilinggebouw De Zwaan in Amsterdam veilt opnieuw brieven, foto's en andere voorwerpen van de beroemde Nederlandse spionne en danseres.

Door ANP - 9-3-2017, 12:31 (Update 9-3-2017, 12:31)

Het gaat in totaal om zo'n tachtig items, waaronder ook brieven van haar echtgenoot Rudolph MacLeod. De verzameling is volgens het veilinghuis afkomstig van een van zijn nazaten.

De Zwaan veilde vorig jaar ook al spullen van Mata Hari. Die waren afkomstig van een neef van de notaris die de spullen - via een met Mata Hari bevriende kunstenaar - in bewaring had gekregen. De opbrengst was toen 17.000 euro, veel meer dan verwacht.

Mata Hari, die eigenlijk Margaretha Geertruida Zelle heette en werd geboren in Leeuwarden, werd in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Fransen gefusilleerd wegens hoogverraad. Ze zou Franse officieren met wie ze een verhouding had militaire geheimen hebben ontfutseld.