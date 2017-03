Zoektocht derde slachtoffer lawine hervat

VALFRÉJUS - Reddingswerkers in de Franse Alpen hervatten donderdag de zoektocht naar de nog vermiste Nederlandse student die dinsdagmiddag met twee andere Nederlanders werd bedolven onder een lawine bij Valfréjus. Dat liet de Franse politie woensdag weten. Twee slachtoffers zijn inmiddels gevonden.

9-3-2017

Dinsdagavond om 19.00 kreeg de politie uur de melding over de drie vermiste wintersporters. Door het slechte weer kon de eerste helikopter pas om 21.00 uur beginnen met zoeken. Vanuit de lucht zijn toen sporen ontdekt en werd het levenloze lichaam van de 22-jarige student gevonden. Niet ver van die plek werd woensdagmiddag een tweede stoffelijk overschot gevonden. Dat moet nog officieel worden geïdentificeerd.

De drie snowboarders van 22, 21 en 25 jaar maakten deel uit van een groep Nijmeegse studenten die sinds zondag bij Valfréjus op wintersport waren. Het drietal was buiten de officiële piste aan het snowboarden toen ze dinsdag werden bedolven onder de sneeuw. De rest van de groep is woensdagmiddag naar huis vertrokken. Ze worden donderdagochtend in Nijmegen verwacht.