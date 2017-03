Nieuwe stap 50PLUS tegen korting pensioenen

ANP Nieuwe stap 50PLUS tegen korting pensioenen

DEN HAAG - 50PLUS zet de volgende stap in haar strijd tegen de mogelijke korting van pensioenen. 50PLUS-lijsttrekker Henk Krol heeft donderdag een wetsvoorstel ingediend om te voorkomen dat (toekomstige) gepensioneerden moeten inleveren.

Door ANP - 9-3-2017, 6:15 (Update 9-3-2017, 6:15)

De partij vindt dat er de komende jaren een uitzondering kan worden gemaakt op de strenge regels voor pensioenfondsen. Het draait om de zogenoemde rekenrente, die wordt gebruikt om te berekenen of de fondsen ook in de toekomst pensioenen kunnen uitbetalen. Omdat die rente nu heel laag is, moeten fondsen zich kunstmatig arm rekenen. Dat kan er toe leiden dat zij uitkeringen moeten verlagen. 50PLUS noemt dit een absurde ontwikkeling.

De partij wil dat de fondsen maximaal vijf jaar met een hogere rente mogen rekenen, zodat korten niet nodig is. 50PLUS zegt niet alleen te staan met deze opvatting. Volgens hoofdeconoom Han de Jong van ABN Amro staan pensioenfondsen er veel beter voor dan wordt beweerd en is de rekenrente van 1,2 procent in feite veel te laag.

2 procent

50PLUS pleit voor minimaal 2 procent. Voor sommige pensioenfondsen heeft dat ook tot gevolg dat zij de (geplande) pensioenen weer gedeeltelijk kunnen aanpassen aan de gestegen lonen en prijzen (indexatie), aldus de partij.

Het is 50PLUS een doorn in het oog dat de Europese Centrale Bank de rente ,,kunstmatig laag'' houdt. Hoewel dat ingrijpen tijdelijk is, werken de gevolgen van dat beleid voor de hoogte van de pensioenen nog heel lang door, aldus Krol. ,,Gepensioneerden merken dat meteen in hun uitkering. De nog werkenden ervaren de lagere koopkracht pas na hun pensionering. Met ons wetsvoorstel voorkomen we dat grote groepen mensen te maken krijgen met lagere pensioenen dan verwacht als de pensioenpotten allang weer uitpuilen.”