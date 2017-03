Rutte: geen haast met wet 'voltooid leven’

DEN HAAG - Minister-president Mark Rutte denkt niet dat een wet voor stervenshulp bij voltooid leven in de volgende kabinetsperiode kan worden geregeld. Dat zegt hij donderdag in een interview met het Nederlands Dagblad.

Door ANP - 9-3-2017, 3:16 (Update 9-3-2017, 3:16)

Het huidige kabinet kondigde in oktober aan dat stervenshulp voor ouderen die 'klaar met hun leven zijn', mogelijk moet worden. Rutte zelf was aanvankelijk tegen een regeling voor 'voltooid leven’ en voelt nog steeds aarzeling.

Rutte: ,,Bij dit soort grote onderwerpen volg ik de lijn: bij twijfel niet doen. Tegelijk hebben we in respectvolle discussies in het kabinet besproken dat er inderdaad mensen zijn - dat kan ik niet ontkennen - die niet onder de Euthanasiewet vallen, en die wel hun leven voltooid vinden.''

Rutte wil daarom dat ,,nu echt even de tijd wordt genomen. Het is geen doel op zichzelf dat dit in de komende kabinetsperiode geregeld moet worden.''