ANP Koenders overlegt met Turkse minister

DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft woensdag telefonisch overleg gehad met zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu. Dat meldden Turkse media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag laat desgevraagd weten dat het gesprek met de Turkse autoriteiten gaande is.

Door ANP - 8-3-2017, 19:39 (Update 8-3-2017, 19:39)

Cavusoglu wil in ons land campagne voeren voor een grondwetswijziging die president Tayyip Recep Erdogan meer macht geeft. Turkije houdt daar volgende maand een referendum over. Cavusoglu wilde zaterdag in Rotterdam-Hoogvliet spreken, maar die campagnebijeenkomst is afgelast.

Het kabinet vindt het ongewenst dat de Turkse minister hier campagne gaat voeren. Die boodschap is overgebracht aan Ankara. Cavusoglu vindt niet dat Nederland hem of andere Turkse politici kan tegenhouden kan tegenhouden om campagne te voeren.

Maandag noemde Cavusoglu Nederland ,,de gijzelaar van Wilders". Koenders sprak daarop van ,,verbale agressie" van Turkse kant. De PVV-leider demonstreerde woensdag tegen het geplande bezoek van Cavusoglu bij de Turkse ambassade in Den Haag.