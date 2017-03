Kamp: versterking huizen Groningen onderschat

DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft onderschat hoe ingewikkeld de versterking van huizen in het Groningse aardbevingsgebied is. Ook heeft het Rijk de veiligheidsrisico's van de gaswinning voor de Groningers verkeerd ingeschat.

Door ANP - 8-3-2017, 19:33 (Update 8-3-2017, 19:45)

De minister erkende de tekortkomingen woensdagavond in het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1. ,,Wat allemaal bij die versterking komt kijken. Ik heb in eerste instantie niet voldoende ingeschat hoe complex dat is.''

Volgens Kamp heeft het kabinet-Rutte ,,alles goed gedaan'' bij de omgang met de problemen. ,,Maar dat wil niet zeggen dat het genoeg is. We hebben het absoluut nog niet opgelost.''

Kamp snapt de boosheid van de Groningers, die onlangs nog zichtbaar werd in het tv-programma Pauw en Jinek. Woedende gedupeerden namen premier Mark Rutte op de korrel. Volgens Kamp wist Rutte dat het ging gebeuren. Maar de bewindsman zei het niet ,,mooi'' te vinden hoe de premier is bejegend.