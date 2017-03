Meer steun voor onderzoek Marker Wadden

DEN HAAG - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt 1,5 miljoen euro extra uit voor onderzoek naar de Marker Wadden. Dat worden vijf kunstmatig aangelegde eilanden in het Markermeer waar de natuur moet gaan floreren. Een eiland wordt toegankelijk voor natuurliefhebbers.

Door ANP - 8-3-2017, 18:42 (Update 8-3-2017, 18:42)

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) bracht woensdag een bezoek aan het eerste eiland. ,,De Marker Wadden gaan ons een unieke schat aan nieuwe informatie opleveren. Daarmee versterken we de internationale koppositie van Nederland op het gebied van waterbouw en natuur."

Het is een initiatief van Natuurmonumenten. Overheden, bedrijven en particuliere organisaties waaronder Rijkswaterstaat en Boskalis werken samen in het project. De eilanden worden 800 hectare groot en moeten in 2020 klaar zijn. De kosten bedragen 75 miljoen euro waarvan de rijksoverheid nu 38,5 miljoen voor haar rekening heeft genomen.