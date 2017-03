Derde lichaam nog niet gevonden in Alpen

ANP Derde lichaam nog niet gevonden in Alpen

VALFRÉJUS - Hulpdiensten hebben woensdag in de Franse Alpen toch nog niet het tweede lichaam gevonden van de vermiste Nederlandse snowboarders die dinsdagmiddag werden bedolven door een sneeuwlawine. Dat zei directeur Tim van den Bergh van reisorganisatie Sundio Group.

Door ANP - 8-3-2017, 17:47 (Update 8-3-2017, 18:06)

Eerder had hij gezegd dat ook het derde lichaam was gevonden. Dat had hij gehoord van de burgemeester van Valfréjus, maar uiteindelijk bleek er een misverstand te zijn tussen de burgemeester en de reddingswerkers, zei hij.

Reddingswerkers zijn nu gestopt met zoeken en gaan donderdag weer verder, aldus de Franse politie.

Het drietal was dinsdagmiddag buiten de piste aan het snowboarden toen ze werden overvallen door een lawine.