OM wil 5 jaar en tbs tegen verkrachter Alphen

DEN HAAG - Een 32-jarige Leidenaar die ervan wordt verdacht vorig jaar in Alphen aan den Rijn een zestigjarige vrouw in haar eigen woning enkele keren te hebben verkracht, heeft woensdag in de rechtbank in Den Haag vijf jaar cel en tbs tegen zich horen eisen.

Door ANP - 8-3-2017, 17:40 (Update 8-3-2017, 17:40)

De verdachte belde volgens de officier van justitie op 19 mei vorig jaar om 03.00 uur 's nachts langdurig aan. Toen het slachtoffer opendeed, drong hij de woning binnen en vergreep zich herhaaldelijk aan de bewoonster. Daarna dwong hij haar om mee te gaan langs diverse pinautomaten om daar geld voor hem op te nemen.

Nadat de vrouw alarm kon slaan, werd de Leidenaar 's middags door een politieman herkend en drong de verdachte op de vlucht opnieuw een woning binnen, ditmaal van een 93-jarige vrouw. De hoogbejaarde vrouw en twee te hulp geschoten buurtbewoners werden daarbij mishandeld.

De drugsverslaafde verdachte gaf toe de feiten onder invloed van verdovende middelen te hebben begaan. Volgens de officier van justitie heeft hij ,,in een relatief kort tijdsbestek een spoor van ellende door Alphen getrokken''.