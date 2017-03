Rechter blokkeert miljoenen Staatsloterij

ANP Rechter blokkeert miljoenen Staatsloterij

DEN HAAG - De Stichting Loterijverlies heeft beslag gelegd op 121 miljoen euro aan tegoeden van de Staatsloterij. Dat bevestigt een woordvoerster van de rechtbank Den Haag. De stichting probeert al jaren namens deelnemers geld terug te krijgen van de Staatsloterij wegens misleiding over de winkansen.

Door ANP - 8-3-2017, 16:28 (Update 8-3-2017, 16:51)

De Hoge Raad bepaalde eerder dat de Staatsloterij in de periode 2000 tot 2008 haar spelers heeft misleid en dat het aankoopbedrag van loten aan vele duizenden deelnemers moet worden vergoed. Volgens Loterijverlies weigert de Staatsloterij echter over de brug te komen.

De rechtbank in Den Haag besloot vorige week maandag dat deurwaarders namens Loterijverlies beslag mochten leggen, waardoor het geld voor dertig dagen vaststaat. Die periode mag drie keer worden verlengd. Of de beslaglegging gevolgen heeft voor de trekking van de Staatsloterij komende vrijdag is onduidelijk. Een woordvoerder was niet direct bereikbaar.

Loterijverlies vertegenwoordigt een kleine 200.000 voormalige deelnemers aan de Staatsloterij. Die voelen zich misleid, omdat de Staatsloterij in de periode 2000 tot 2008 ook winnaars trok op onverkochte loten. Daardoor was de daadwerkelijke kans om te winnen kleiner dan de organisatie deed voorkomen.