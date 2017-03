Aboutaleb wil 'zeker 5000 agenten extra'

ROTTERDAM - Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil dat het nieuwe kabinet de Nationale Politie met ,,zeker 5000 agenten extra'' uitbreidt.

Door ANP - 8-3-2017, 15:57 (Update 8-3-2017, 16:22)

Die expansie is noodzakelijk om nieuwe vormen van criminaliteit, zoals ondermijning maar ook cybercrime en de aanvoer van drugs in de haven beter aan te pakken. Dat bevestigt zijn woordvoerder woensdag na berichtgeving door de NOS.

In het Rijnmondgebied denkt Aboutaleb aan tenminste 400 tot 500 agenten erbij. Hij zegt dat hij met de huidige capaciteit moet schipperen.

Brief

In een brief aan de gemeenteraad schetst hij woensdag tevens een beeld van de ondermijnende criminaliteit in de samenleving, die volgens hem goed zichtbaar is in wijken als Rotterdam-Zuid en Spaanse Polder. Hij doelt onder meer op illegaal gokken, het misbruiken van autobedrijven voor criminele activiteiten en drugshandel in op het oog bonafide bedrijfspanden.

Met ondermijning wordt de onzichtbare criminaliteit die plaatsvindt in de vermenging tussen misdaad en gewone bedrijfsactiviteiten. Als voorbeelden noemt de burgemeester een winkel waar zelden een klant binnenstapt, kapperszaken zonder stoel en jongeren die in peperdure auto’s rondrijden, zonder duidelijke vorm van inkomsten.

Aanzienlijke resultaten

De aanpak van ondermijning heeft volgens Aboutaleb vorig jaar ,,tot aanzienlijke resultaten geleid''. ,,Een hennepkwekerij oprollen of een illegaal gokhuis sluiten is één ding, het oprollen van samenwerkingsverbanden die met dit soort activiteiten hun criminele geld verdienen is van een andere orde.'' Dat is volgens hem een proces van lange adem.

Vorig jaar werd voor circa 11,5 miljoen euro aan geld en goederen in beslag genomen.