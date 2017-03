Massaal op de been voor Hubert en Audrey

ANP Massaal op de been voor Hubert en Audrey

DEN HAAG - De tentoonstelling in Den Haag van de ontwerpen van couturier Hubert de Givenchy brengt massaal belangstellenden op de been. De expositie is tegelijk een eerbetoon van de inmiddels negentigjarige ontwerper aan zijn muze Audrey Hepburn (1929-1993). Op 26 maart, de laatste dag, zal de teller op meer dan 200.000 bezoekers staan, berekende het Haagse Gemeentemuseum woensdag.

Door ANP - 8-3-2017, 14:17 (Update 8-3-2017, 14:17)

Directeur Benno Tempel is erg blij met het succes van 'Hubert de Givenchy - To Audrey with Love'. ,,We krijgen heel veel enthousiaste reacties en dat begrijp ik heel goed. Omdat monsieur De Givenchy zo nauw betrokken was bij de samenstelling en de inrichting van de tentoonstelling, is een uniek inzicht in zijn werk ontstaan. Sommige creaties waren nog nooit eerder voor publiek getoond en hij had hoogstpersoonlijk de laatste hand in de styling van de creaties. Wandelend door de museumzalen gaf hij precies aan welke sieraden bij welk ontwerp hoorden.''

De foto’s en filmbeelden van de nog altijd tot de verbeelding sprekende Hepburn deden de rest.