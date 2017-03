Roemer durft geen winnaar te voorspellen

DEN HAAG - SP-leider Emile Roemer denkt dat de verkiezingen volgende week zullen eindigen in een fotofinish tussen zijn partij en de VVD van premier Mark Rutte. Dat gaf hij woensdag aan bij de debatreeks van de Twentsche Courant Tubantia.

Door ANP - 8-3-2017, 14:02 (Update 8-3-2017, 14:02)

Roemer voorspelt dat zijn partij en de VVD allebei 21 zetels behalen. De socialisten zullen uiteindelijk net iets meer stemmen krijgen en daarom het voortouw mogen nemen in de formatie, zag Roemer in zijn glazen bol. De SP zit nu met vijftien mensen in de Tweede Kamer.

Een wederopstanding voor de PvdA, die als de peilingen enige indicatie zijn afstevent op een recordverlies, zit er volgens Roemer niet meer in. ,,Ik houd mijn hart voor hem vast’’, zei hij over PvdA-leider Lodewijk Asscher. Het gebrek aan steun voor de sociaaldemocraten komt niet zozeer door hun verkiezingsprogramma, denkt Roemer, maar door hun deelname aan het huidige kabinet.