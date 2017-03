Van der Laan helpt bij uitvaart jongen

AMSTERDAM - De Amsterdamse burgemeester wil financieel te hulp schieten bij de uitvaart van de jongen die deze week overleed door het opsnuiven van aanstekergas. Eberhard van der Laan kan daarvoor putten uit een speciaal potje, bedoeld voor kleine financiële bijstand bij dramatische incidenten. De familie kan de begrafenis in Marokko zelf niet volledig zelf bekostigen.

Door ANP - 8-3-2017, 13:31 (Update 8-3-2017, 13:31)

De burgemeester doet deze geste zo'n acht tot tien keer per jaar en het gaat dan meestal om enkele honderden euro's, zegt de woordvoerder. ,,Dan moet je denken aan mensen die zijn overvallen en met een gebroken raam zitten, of er even een paar uur uit moeten na een tragisch overlijdensgeval. De burgemeester gaat dan langs en kan hulp aanbieden.''

Het potje is een afspraak met het college en wordt gevuld door fondsen en stichtingen.

De dertienjarige jongen overleed zondag in Amsterdam. Hij raakte onwel en overleed. Later bleek dat hij door het inademen van aanstekergas een hartstilstand heeft gekregen.