ANP Gulle gever spekt kas 50PLUS

DEN HAAG - De kas van ouderenpartij 50PLUS wordt gespekt door de giften van met name één gulle gever, die de afgelopen jaren in totaal 350.000 euro heeft overgemaakt. Dat blijkt uit een overzicht van giften aan politieke partijen dat woensdag is gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Door ANP - 8-3-2017, 13:30 (Update 8-3-2017, 13:30)

De giften komen van vastgoedbedrijf Metterwoon van multimiljonair Chris Thünnessen. In januari ging het om 150.000 euro. In 2015 en 2016 werd 100.000 euro geschonken aan 50PLUS. De partij zit momenteel met alleen Henk Krol in de Tweede Kamer, maar hoopt bij de verkiezingen op zetelwinst.