ANP 20 asielzoekers geweigerd om oorlogsmisdaden

DEN HAAG - Vorig jaar is onderzoek gedaan naar 170 asielzoekers en andere migranten die mogelijk betrokken zijn geweest bij oorlogmisdaden in hun land van herkomst. Twintig keer is daardoor geen verblijfsvergunning verstrekt of is die vergunning ingetrokken.

Door ANP - 8-3-2017, 12:47 (Update 8-3-2017, 12:47)

Er is onder meer onderzoek gedaan naar vluchtelingen uit Syrië. Het aantal van 170 onderzoeken is vergelijkbaar met dat van 2015.

Minister Stef Blok en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) hebben de nieuwe cijfers woensdag bekendgemaakt.

Sinds 1992 zijn 970 migranten afgewezen die betrokken zouden zijn geweest bij oorlogsmisdaden. Deze mensen hebben de zogeheten 1F-status; ze vallen niet onder het Vluchtelingenverdrag en worden in principe teruggestuurd naar het land van herkomst.

In de praktijk lukt dat niet altijd. Van de twintig afwijzingen vorig jaar, is in ongeveer de helft van de gevallen vastgesteld dat iemand niet terug kan.