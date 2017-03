Oud-korpschef wraakt onderzoekscommissie cor

RHOON - Voormalig korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie schort zijn medewerking aan het onderzoek naar uitgaven van en beïnvloeding door de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie op. Hij wraakt een van de commissieleden wegens vooringenomenheid.

Door ANP - 8-3-2017, 12:15 (Update 8-3-2017, 12:15)

Bouman heeft dat minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) woensdagochtend laten weten. Hij vraagt de bewindsman om in te grijpen. Reden voor hem is de vraagstelling van een van de leden van de commissie die onderzoek doet naar het toezicht op het budget van de cor van de politie en naar eventuele beïnvloeding van de advisering aan de korpsleiding.

De oud-korpschef is onderwerp van onderzoek in verband met wat zijn opvolger Erik Akerboom ,,ondoelmatige en in toenemende mate disproportionele uitgaven’’ van de cor noemde. Zo zijn er vragen over dure feesten en partijen van de cor in het Amstel Hotel en aan boord van het ss Rotterdam en de rol van voormalig cor-voorzitter Frank Giltay.

,,Waanzin’’

Tijdens een verhoor op 23 februari zou commissielid Sylvie Bleker-Van Eyk (hoogleraar compliance en integriteitsmanagement aan de VU Amsterdam) de verhoging van de limiet op de creditcard van Giltay naar 10.000 euro als ,,waanzin’’ hebben betiteld.

Bouman antwoordde in dat verhoor: ,,Als we nu in een rechtszitting zouden zitten, dan zou ik u nu wraken.’’

Excuses

Commissievoorzitter Maarten Ruys probeerde de boel te redden door te zeggen: ,,..even zonder waardeoordelen...’’

Naderhand zijn door het commissielid verontschuldigingen aangeboden, maar die zijn door Bouman niet aanvaard. ,,Je kunt wel excuses maken voor de uitlating, maar niet voor de vooringenomenheid’’, vindt hij.