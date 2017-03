Zoektocht vermisten nu alleen vanuit de lucht

VALFREJUS - Woensdagochtend wordt in het gebied waar nog twee Nederlandse snowboarders vermist zijn alleen vanuit de lucht gezocht. Het weer is te slecht en het is te gevaarlijk om op de grond te zoeken. Dat zegt een woordvoerder van de plaatselijke politie (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) in het hooggebergte tegen het ANP.

Door ANP - 8-3-2017, 11:33 (Update 8-3-2017, 11:33)

Politiewoordvoerder David vertelt dat dinsdagavond om 19.00 uur de melding binnenkwam van een touroperator over de vermissing van drie wintersporters. Door het slechte weer kon de eerste helikopter pas om 21.00 uur vertrekken. Vanuit de lucht zijn toen sporen ontdekt. De heli is geland en er is een lichaam geborgen.

De hulpverleners moesten daarna terug vanwege het weer. ,,Het was dinsdagavond echt heel erg gevaarlijk in het gebied en dat is het woensdag nog steeds.''