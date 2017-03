Concertgebouw huldigt orkest en koor

AMSTERDAM - Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor krijgen de Concertgebouwprijs van dit jaar, een onderscheiding voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan het artistieke profiel van de Amsterdamse concertzaal.

Door ANP - 8-3-2017, 11:30 (Update 8-3-2017, 11:30)

,,Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor zijn van onschatbare waarde voor het Nederlandse muziekleven en daarmee voor Het Concertgebouw. Het is een voorrecht dit fantastische orkest en fameuze koor met grote regelmaat in onze zalen te kunnen presenteren in concerten van een constant hoog niveau”, aldus Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw.

De Concertgebouw Prijs wordt, op 19 september, voor de tiende keer wordt uitgereikt. De prijs van de directies en besturen van Het Concertgebouw en Het Concertgebouw Fonds waren eerder voor onder anderen Cecilia Bartoli (2004), Bernard Haitink (2007), Janine Jansen (2013) en Sir John Eliot Gardiner (2015).

De prijs bestaat uit een plastiek en een permanente vermelding op een plaquette in het Concertgebouw.