Familie Bart van U. bekritiseert IGZ-rapport

UTRECHT - De familie van Bart van U., de moordenaar van politica Els Borst en van zijn zus Loïs, heeft een ,,wrange nasmaak" overgehouden aan het dinsdag verschenen rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over zijn zorgverlening. Dat laat de familie woensdag in een reactie weten.

Door ANP - 8-3-2017, 10:01 (Update 8-3-2017, 10:02)

Ze noemen de conclusies een open deur, zijn kritisch over de diepgang van het rapport en betreuren dat de IGZ geen gehoor heeft gegeven aan hun nadrukkelijke verzoek het onderzoek breder te trekken. ,,De familie vindt het wrang dat het IGZ onderzoeksrapport pas ruim twee jaar na het overlijden van hun dochter en zus Loïs verschijnt", schrijft de familie. ,,Na lezing van het rapport is er geen vertrouwen bij de familie in de wijze waarop de IGZ vervolgstappen wil zetten."

Van U. doodde in 2014 politica Els Borst en een jaar later zijn zus Loïs. Hij heeft een lange geschiedenis met psychische problemen.

Een deel

In het IGZ-rapport, dat voor publicatie met de familie van Van U. is besproken, staat dat hulpverleners die betrokken waren bij de zorg voor Van U. in gebreke zijn gebleven doordat ze geen informatie met elkaar uitwisselden. Daardoor viel niet in te schatten hoe ernstig zijn situatie was. Hoewel de hulpverleners zich aan de normen en wet- en regelgeving hielden, zette niemand dat stapje extra om een compleet beeld te krijgen.

De vele zorgverleners die betrokken waren bij Van U. zagen slechts een deel van zijn ziektebeeld. ,,Zij zagen als het ware een foto, een momentopname, en niet het complete beeld, de film. Ze hadden weinig oog voor het verloop van zijn psychische problemen en benutten onvoldoende de informatie van de familie.''