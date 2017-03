Nederlanders verrast door lawine Frankrijk

VALFREJUS - Drie Nederlandse wintersporters zijn dinsdag verrast door een lawine in de Franse Alpen. Zeker één snowboarder is daarbij om het leven gekomen, bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Hij is 22 jaar. De families van de drie zijn op de hoogte gesteld, aldus een woordvoerster van het ministerie. Twee wintersporters ( van 21 en 25 jaar oud) worden nog vermist.

Door ANP - 8-3-2017, 9:12 (Update 8-3-2017, 10:40)

Volgens regionale media waren de drie snowboarders buiten de piste gegaan in een gebied dat bekendstaat als gevaarlijk om zijn lawines. Het drietal had volgens de krant Dauphiné Libéré geen Arva-peilzenders bij zich waarmee reddingswerkers mensen makkelijker onder de sneeuw kunnen lokaliseren.

De autoriteiten werden laat op de hoogte gesteld van de vermissing. Uit een reconstructie van Le Dauphiné Libéré blijkt dat een van de mannen rond 16.00 uur een sms'je zond naar een andere Nederlander om te melden dat ze verdwaald waren. De ontvanger zag het bericht evenwel niet voor 17.00 omdat hij op de piste stond. De lawine had zich toen vermoedelijk al voorgedaan, stelt Le Dauphiné. De ontvanger, in de veronderstelling dat de drie hun weg terug weer hadden gevonden, wachtte vervolgens tot 19.00 uur alvorens de reisleider van de groep in te seinen.

In de Franse Alpen hebben zich de afgelopen dagen veel lawines voorgedaan. Er waaide een föhn door onder meer Frankrijk, Italië en Zwitserland. Deze warme wind deed de temperaturen lokaal tot wel 20 graden stijgen. Daardoor is volgens experts de kans op lawines alleen maar groter geworden.

De ANWB Alarmcentrale stelt dat in het gebied een lawinewaarschuwing niveau 4 geldt (op een schaal van 5).