Nederlander omgekomen in lawine Savoie

VALFREJUS - Door een lawine in de Franse Alpen is dinsdag een Nederlander omgekomen. Ook worden sindsdien twee Nederlanders vermist, meldt de krant Le Dauphiné Libéré woensdag. De drie mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar waren aan het snowboarden in de streek van Le Seuil, ongeveer 60 kilometer ten oosten van Grenoble.

Door ANP - 8-3-2017, 9:12 (Update 8-3-2017, 9:23)

Het lichaam van een van hen is woensdag aangetroffen. De andere twee zijn verdwenen in de enorme sneeuwmassa van de lawine die dinsdag rond 16.00 uur plaatsvond. Het zoeken naar de slachtoffers kwam traag op gang, doordat laat alarm is geslagen. Pas rond 19.00 uur kwam bij de autoriteiten een noodmelding binnen en kon een helikopter naar het getroffen gebied worden gedirigeerd. De plaats van de lawine werd snel gevonden, waarop twee reddingswerkers op de grond werden gezet.

Rond middernacht werd de zoektocht gestaakt wegens slecht zicht. Woensdagochtend rond 07.30 uur konden reddingswerkers hun werkzaamheden hervatten.